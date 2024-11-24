Konyaspor - Hatayspor: 1-1
STAT:Konya BüyükşehirHAKEMERLER: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan BarcınKONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Dk.
STAT:Konya Büyükşehir
HAKEMERLER: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın
KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Dk.77 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk.87 Uğurcan Yazğılı) Pedrinho,(Dk.65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk.65 Keyta) Umut Nayir (Dk.65 Kramer)
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdülkadir, (Dk.68 Aboubakar), Diack, Bamgboye,(Dk.75 Bouttoba), Görkem Sağlam, Joelson, Strandberg (Dk.86 Okoronkwo)
GOLLER: Dk.17 Jevtovic (Konyaspor) Dk.90 Aboubakar (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Keyta (Konyaspor) Lamine, Calvo, (Hatayspor)
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
17’nci dakikada sağ kanattan Guilherme’nin kullandığı korner atışında topa yükselen Jevtovic’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
22’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Bambgboye’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
54’üncü dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic’in şutunu kaleci uzaklaştırdı.
59’uncu dakikada Aleksic’in uzaktan şutu az farkla auta çıktı.
72’nci dakikada Bamgboye’nin ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Aboubakar’ın şutu az farkla auta çıktı.
90’ıncı dakikada Hatayspor’un sağ kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu takip eden Aboubakar’ın röveşatasında top ağlarla buluştu:1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
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