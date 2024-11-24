Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Hatayspor: 1-1

        STAT:Konya BüyükşehirHAKEMERLER: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan BarcınKONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Hatayspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Konya Büyükşehir

        HAKEMERLER: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

        KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Dk.77 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk.87 Uğurcan Yazğılı) Pedrinho,(Dk.65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk.65 Keyta) Umut Nayir (Dk.65 Kramer)

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdülkadir, (Dk.68 Aboubakar), Diack, Bamgboye,(Dk.75 Bouttoba), Görkem Sağlam, Joelson, Strandberg (Dk.86 Okoronkwo)

        GOLLER: Dk.17 Jevtovic (Konyaspor) Dk.90 Aboubakar (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Keyta (Konyaspor) Lamine, Calvo, (Hatayspor)

        Süper Lig'in 13'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        17’nci dakikada sağ kanattan Guilherme’nin kullandığı korner atışında topa yükselen Jevtovic’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

        22’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Bambgboye’nin şutunu kaleci kornere çeldi.

        54’üncü dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic’in şutunu kaleci uzaklaştırdı.

        59’uncu dakikada Aleksic’in uzaktan şutu az farkla auta çıktı.

        72’nci dakikada Bamgboye’nin ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Aboubakar’ın şutu az farkla auta çıktı.

        90’ıncı dakikada Hatayspor’un sağ kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu takip eden Aboubakar’ın röveşatasında top ağlarla buluştu:1-1.

        Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sarayönü'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Sarayönü'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Konya'da kapanan yollar ulaşıma açıldı (2)
        Konya'da kapanan yollar ulaşıma açıldı (2)
        Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Annesinin ölüm haberini alınca 2 doktoru darbetti
        Annesinin ölüm haberini alınca 2 doktoru darbetti