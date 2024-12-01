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        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar bacağından vuruldu

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar bacağından vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:30
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        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar bacağından vuruldu
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar bacağından vuruldu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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