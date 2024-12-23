Yangında ölen çiftin oğlu: Kundaklamadan şüpheleniyorum

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaldıkları barakada çıkan yangında hayatını kaybeden Zeki (62) ile Aynur Özbay (57) çiftinin oğlu İbrahim Özbay, "Hiç kimseyle kavgalı değiller. Borçları, alacakları yok. Hiç kimseyle husumetli değiliz. Ortada hiçbir şey yokken yangın meydana geldi. Kundaklamadan şüpheleniyorum" dedi.

Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki yaylada hayvancılık yapan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin barakadan yaptıkları evde, 18 Aralık'ta saat 02.30 sıraları bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baraka, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü. Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, yaptıkları incelemede yangının, ev olarak kullanan baraka, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığını tespit etti. Bunun üzerine kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, çiftin cenazeleri mahalle mezarlığına defnedildi.