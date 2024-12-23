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        Yangında ölen çiftin oğlu: Kundaklamadan şüpheleniyorum

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaldıkları barakada çıkan yangında hayatını kaybeden Zeki (62) ile Aynur Özbay (57) çiftinin oğlu İbrahim Özbay, "Hiç kimseyle kavgalı değiller.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:05
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        Yangında ölen çiftin oğlu: Kundaklamadan şüpheleniyorum
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        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaldıkları barakada çıkan yangında hayatını kaybeden Zeki (62) ile Aynur Özbay (57) çiftinin oğlu İbrahim Özbay, "Hiç kimseyle kavgalı değiller. Borçları, alacakları yok. Hiç kimseyle husumetli değiliz. Ortada hiçbir şey yokken yangın meydana geldi. Kundaklamadan şüpheleniyorum" dedi.

        Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki yaylada hayvancılık yapan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin barakadan yaptıkları evde, 18 Aralık'ta saat 02.30 sıraları bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baraka, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü. Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, yaptıkları incelemede yangının, ev olarak kullanan baraka, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığını tespit etti. Bunun üzerine kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, çiftin cenazeleri mahalle mezarlığına defnedildi.

        'BU DOĞAL YOLLARLA OLABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

        Özbay çiftinin İzmir'de yaşayan ve haberi duyup, Beyşehir'i gelen oğlu İbrahim Özbay, "Annem ve babam, yaklaşık 5-6 yıldır yaylada hayvancılık yapıyorlardı. Gündüz hayvana bakıp, akşam orada kalıyorlardı. Senenin çoğunu orada geçiyorlardı. Kış ayı olduğu için soba kullanıyorlardı. Güneş paneli de elektrik ihtiyacını karşılayamıyordu. Senelerdir bu şekilde yaşıyorlardı. Bu seneye kadar hiçbir yangın gibi olayda olmadı. 3 ayrı yerde, 3 ayrı mesafede yanma, yakılma olayı olmuş. Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil. Dışarıdan müdahale var. İçimiz yanıyor, kötü durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden yardım istiyoruz. 4 kardeşiz. İzmir'de yaşıyorum. Küçük kardeşim var, o burada yaşıyor. Bir taraftan okuyor ve çalışıyor. Diğer kardeşim Seydişehir'de evli. Büyük ağabeyim Üzümlü'de yaşıyor. Herkes işinde, gücünde. Hiç kimseyle kavgalı değiller. Borçları, alacakları yok. Hiç kimseyle husumetli değiliz. Olsaydı da haberimiz olurdu. Ortada hiçbir şey yokken yangın meydana geldi. Kundaklamadan şüpheleniyorum. İnşallah olay en kısa sürede aydınlanır" dedi.

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