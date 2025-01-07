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        Tartıştığı eşinin bıçakla saklandığı eve geldiğini gören kadın pencereden atladı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Canan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:05
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        Tartıştığı eşinin bıçakla saklandığı eve geldiğini gören kadın pencereden atladı
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Canan S., tartıştığı eşi Ahmet S.'nin elinde bıçakla sığındığı teyzesinin evine gelmesi üzerine 2'nci katın penceresinden atlayıp, yaralandı. Canan S. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Ahmet S. ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmenci Mahallesinde meydana geldi. Canan S. ve Ahmet S. çifti, evlerinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından evi terk eden Canan S., yakındaki teyzesinin evine sığındı. Elinde bıçakla peşinden gelen Ahmet S. ise eve alınmayınca kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada Canan S., panik ve korkuyla 2'nci kattaki evin penceresinden atladı. Yaralanan kadın acı içerisinde yardım çığlıkları atarken, Ahmet S. ise çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Canan S., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Ahmet S.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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