Tartıştığı eşinin bıçakla saklandığı eve geldiğini gören kadın pencereden atladı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Canan S., tartıştığı eşi Ahmet S.'nin elinde bıçakla sığındığı teyzesinin evine gelmesi üzerine 2'nci katın penceresinden atlayıp, yaralandı. Canan S. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Ahmet S. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmenci Mahallesinde meydana geldi. Canan S. ve Ahmet S. çifti, evlerinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından evi terk eden Canan S., yakındaki teyzesinin evine sığındı. Elinde bıçakla peşinden gelen Ahmet S. ise eve alınmayınca kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada Canan S., panik ve korkuyla 2'nci kattaki evin penceresinden atladı. Yaralanan kadın acı içerisinde yardım çığlıkları atarken, Ahmet S. ise çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.