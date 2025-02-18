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        Banyoda başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu: 3 arkadaşı tutuklandı

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Ahmet Değirmenci (42), evin banyosunda başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:25
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        Banyoda başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu: 3 arkadaşı tutuklandı
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        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Ahmet Değirmenci (42), evin banyosunda başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Değirmenci'yi 'evde kanlar içinde bulduk' diye ihbar eden ve güvenlik kamera kayıtlarından daha önce eve girip çıktığı belirlenen arkadaşları R.D. (43), M.E.B. (40) ve A.P. (34), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Olay dün Müftü Mahallesi 414180 Sokaktaki bir evde meydana geldi. R.D., M.E.B. ve A.P., dün arkadaşları Ahmet Değirmenci'nin kızını arayıp, 'Babana ulaşamıyoruz?’ dedi. Ardından 3 arkadaş, buluştukları Değirmenci'nin kızıyla birlikte eve gitti. İçeri girdiklerinde Değirmenci'yi banyoda kanlar içerisinde gören 3 arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 'Arkadaşımız Ahmet Değirmenci'yi evde kanlar içinde bulduk' diye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Değirmenci'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan ilk otopside Değirmenci'nin başına aldığı darbe sonucu kafa travması ve aşırı kan kaybı sonucu öldüğü saptandı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde R.D., M.E.B. ve A.P.'nin daha önce eve girip çıktığını belirledi. Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Değirmenci'nin ismi açıklanmayan kızının da tanık olarak ifadesinin alındığı belirtildi.

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