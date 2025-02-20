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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Enflasyona rağmen istihdam arttı

        CUMHURBAŞKANLIĞIİnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:40
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Enflasyona rağmen istihdam arttı
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        CUMHURBAŞKANLIĞIİnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "20-24 yaş grubunda işsizlik oranında şu anda Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi halindeyiz. Neye rağmen? Geçen yıl yaşadığımız birtakım enflasyon, faiz gibi negatif, olumsuz şeylere rağmen bunu başardık, istihdam artmaya devam etti, ülke büyümeye devam etti" dedi.

        Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 üniversitenin katılım gösterdiği İç Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı kariyer fuarı İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF), Selçuklu Kongre Merkezi'nde açıldı. Üniversite öğrencileri, fuara katılan ulusal ve uluslararası firmalar ile kamu ve özel sektör temsilcileriyle bire bir görüşme imkanı bulacak. Öte yandan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) Etkinlikleri bu yıl ilk kez düzenlenecek. Ortaöğretimden meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarına destek olmak ve kariyer fırsatlarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez 'Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları' kapsamında özel oturumlar düzenlenecek.

        'ÇALIŞMA GRUBU 7 ANA POLİTİKA İÇERİYOR'

        Fuarda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "20-24 yaş grubunu hedefleyen bir ekosistemimiz vardı. Geçen yıl itibarıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda ikinci bir çalışma grubu kuruldu. Mesleki Eğitimden İstihdama Geçiş. 14-19 yaş grubunu hedefleyen bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu 7 ana politika içeriyor. 22 tedbirimiz varİ bunlarla eylem planımızı deklare ettik. 20'den fazla kurumla birlikte çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde mesleki eğitimden istihdama geçişi de 14-19 yaş grubu istihdamda da ciddi bir ilerleme kaydetmeyi planlıyoruz" dedi.

        'DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİ ARASINA GİRMEYİ PLANLIYORUZ'

        Salim Atay, "20-24 yaş grubunda işsizlik oranında şu anda Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi halindeyiz. Neye rağmen? Geçen yıl yaşadığımız birtakım enflasyon, faiz gibi negatif, olumsuz şeylere rağmen bunu başardık, istihdam artmaya devam etti, ülke büyümeye devam etti. İnşallah bu yıl çok daha başarılı bir performans sergilenecek ve 20-24 yaş grubunda yakaladığımız bu yüksek performansı 14-19 yaşa da genelleyebildiğimizde 14-24 yaş grubunda Akdeniz'in en iyi ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

        'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI'

        Fuarların öğrencileri için önemine değinen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "İç Anadolu Kariyer Fuarı, öğrencilerimiz için büyük bir fırsat sunuyor. Onlarca sektör temsilcisi, ulusal ve uluslararası firmalar, kamu ve özel sektör kuruluşları burada genç yeteneklerle doğrudan temas kuracak. Türkiye genelinde düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları, kariyer planlaması yapmak, mesleki deneyim kazanmak ve iş dünyasının beklentilerini öğrenmek isteyen tüm öğrencilerimiz için bir dönüm noktası niteliğindedir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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