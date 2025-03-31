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        Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa'nın babası: Bebeğimizi ilk kez kucağımıza almıştık

        KONYA'da hastane çıkışında, otomobilde oksijen tüpünün patlamasıyla ölen 3 aylık Mustafa bebeğin babası Halil Çakmak, "Biz o gün ilk kez kucağımıza aldık, eve dönüyorduk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:25
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        Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa'nın babası: Bebeğimizi ilk kez kucağımıza almıştık
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        KONYA'da hastane çıkışında, otomobilde oksijen tüpünün patlamasıyla ölen 3 aylık Mustafa bebeğin babası Halil Çakmak, "Biz o gün ilk kez kucağımıza aldık, eve dönüyorduk. Hastaneden çıkarken de fotoğraf çektirdik, 'Biz geliyoruz' diye ailemize gönderdik ama eve gitmek nasip olmadı" diye konuştu.

        Olay, 26 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. Halil Çakmak, taburcu olan oğlu ve ailesiyle, yönetimindeki 42 D 9030 plakalı otomobille, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıktı. Hastane bahçesinde otomobildeki oksijen tüpü belirlenemeyen nedenle patlayıp alev aldı. Patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti, annesi Fatma ve babası Halil Çakmak yaralandı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Halil Çakmak taburcu oldu. Tedavisi süren eşi Fatma Çakmak'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü ve 4'üncü derecede yanıklar bulunduğu öğrenildi.

        Halil Çakmak, yaşadıklarını ve bebeğin ameliyat süreçlerini anlatarak, "Evlendikten 4 yıl sonra çocuk sahibi olmuştuk. Diyafram açıklığı olarak doğdu ve tedaviye başladık. Sonra organlarının da yerinin değiştirileceğini söylediler ve ameliyatla organlarının yerini değiştirdiler. 'Oksijen tüpüyle bebeği taburcu edebiliriz' dediler. O gün 89'uncu gündü. Oksijen tüpünü arabaya yerleştirdim. Hastane otoparkından çıkarken, araba alev topuna döndü. Kendimi dışarı attım ve arka koltukta bulunan eşim, baldızım ve bebeğimizi kurtarmaya uğraştım. Rahmetli baldızım o gün çok gelmek istedi. Ben de "Akşam geleceğiz zaten gerek yok" dedim ama gelmeyi çok istedi. Yeğeni Mustafa'yı çok seviyordu" dedi.

        'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

        Doğumunun ardından bebeğin 3 ay boyunca hastanede olduğunu söyleyen Çakmak, şöyle konuştu:

        "Biz o gün ilk kez kucağımıza aldık eve dönüyorduk. Hastaneden çıkarken de fotoğraf çektirdik, 'Biz geliyoruz' diye ailemize gönderdik ama eve gitmek nasip olmadı. Keşke bu olay yaşanmasaydı ama demek ki Allah daha çok seviyormuş. Patlamayla ilgili bilirkişi raporunu bekliyoruz. Bunun sorumlusu olanlar hakkında şikayetçi olacağım. Ben bebeğimi, baldızımı kaybettim. Eşim yaralandı, 1 aydır hastanede tedavi görüyor. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."

        Öte yandan 3 aylık Mustafa'dan geriye, taburcu olup eve gitmek için yola çıktıkları sırada patlamanın yaşandığı otomobildeki fotoğraf kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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