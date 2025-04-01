Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor
STAT:MEDAŞ Konya BüyükşehirHAKEMLER: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Can AlpKONYASPOR: Deniz Ertaş - Abdurrahman Üresin, Bazoer, Clausic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Dk.
STAT:MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Can Alp
KONYASPOR: Deniz Ertaş - Abdurrahman Üresin, Bazoer, Clausic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Dk. 58 Pedrinho),Tunahan Taşçı (Dk. 28 Ndao) Prip (Dk. 82 Kaan Akyazı), Keyta (Dk. 58 Melih İbrahimoğlu), Umut Nayir
İSKENDERUNSPOR: Onur Can Özdemir - Erbay Eker (Dk. 90 Abdurrahman Kuyucu), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık (Dk. 71 Kerem Kurşun), Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp (Dk. 82 Erdem Can Polat), Khalil (Dk. 90 Berat Yılmaz), Muhammet Beşir
GOLLER: Dk. 65 Umut Nayır Dk. 82 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Calusic (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Prip, Bjorlo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - Serdarcan, Turan, Muhammet Beşir, Mohammed Khalil (İskenderunspor)
Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, İskenderunspor’u sahasında konuk eden Konyaspor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
17’nci dakikada ceza sahası önünde Prip’ten aldığı pasla yönünü kaleye dönen Tunahan’ın şutu yandan auta çıktı.
40’ıncı dakikada Ndao’nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Prip’in şutunu kaleci kornere çeldi.
45+2’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Ndao’nun kontrol ettiği topa Ulaş Zengin’in koluyla engellemesiyle hakem Ozan Ergün VAR kontrolüne çağırıldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
45+5’te penaltı noktasına gelen Umut Nayır’ın vuruşu yandan auta çıktı.
65’inci dakikada Ndao’nun ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topa yükselen Umut Nayır’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
76’ncı dakikada Pedrinho ile paslaşarak ceza alanına giren Ndao’nun şutu yandan dışarı çıktı.
83’üncü dakikada ceza alanı yayı üzerinde Umut Nayır’ın pasına gelişine vuran Melih İbrahimoğlu’nun şutu ağlarla buluştu: 2-0.
90+2nci dakikada Melih İbrahimoğlu’nun sağ taraftan kullandığı korner atışında topa yükselen Calusic’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma, Konyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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