Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor

45+2’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Ndao’nun kontrol ettiği topa Ulaş Zengin’in koluyla engellemesiyle hakem Ozan Ergün VAR kontrolüne çağırıldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, İskenderunspor’u sahasında konuk eden Konyaspor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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