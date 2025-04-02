Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile vurdu; baba öldü, kızı yaralı

KONYA'daSelamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile yanındaki kızı A.S.'yi (12) av tüfeği ile vurdu. Baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarını ziyarete giden Selamet L. ile husumetli olduğu Abdullah Sarıbaş sokak ortasında karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet L. av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. A.S.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.