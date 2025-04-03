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        Yasal saatin dışında içki satışında fiyat anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

        KONYA'da, yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satışı yapan 3'ü 18 yaşından küçük 6 kişi ile alkol almak için gelen 3 kişi arasında fiyat anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:00
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        Yasal saatin dışında içki satışında fiyat anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
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        KONYA'da, yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satışı yapan 3’ü 18 yaşından küçük 6 kişi ile alkol almak için gelen 3 kişi arasında fiyat anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada A.E.Ö.’nün (17) bıçakla yaraladığı Tahir Gülcü (39) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi yakınında meydana geldi. Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Ç. ve Resmi A. ile iddiaya göre yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satışı yapan A.E.Ö., M.Y. (17), A.T.Ş. (17), Abdülmelik Ç. (31), Muhammet Samet Y. (25) ve Mehmet Samet V.'nin (20) yanına gitti. İçki satın almak isteyen Gülcü ve arkadaşları, grubun istediği fiyata itiraz etti. Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada A.E.Ö., bıçakla Tahir Gülcü’ye saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan Gülcü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Tahir Gülcü, dün Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        6 KİŞİ YAKALANDI

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.E.Ö., M.Y., A.T.Ş., Abdülmelik Ç, Muhammet Samet Y. ve Mehmet Samet V.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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