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        Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlık olarak, sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği, biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda, her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:05
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        Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bakanlık olarak, sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği, biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda, her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız” dedi.

        TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21’inci Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, inovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretimin temel değerler olduğunu belirterek, “Konya Tarım Fuarı, üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sektörümüzün bütün paydaşlarıyla ülkemizi tarımda söz sahibi yapmak için çalışmalara devam eden bütün paydaşları bir araya toplamış durumda. Tarımın geleceği, teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecektir. Bunu hepimiz yakından biliyoruz. Tarımda mekanizasyon ve verimliliğin artması, çiftçilerimizin iş gücünü ve zamanını ve elbette ki kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz. Bu fuarda sergilenen teknolojiler, bizim bu değerlerimize daha hızlı ulaşma anlamında çok çok önemli bir yer tutmakta” diye konuştu.

        Tarımda sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının etkili kullanılmasına dikkat çeken Bakan Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu fuar sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki tarım alanında bütün gelişmelerin bir arada görülmesini sağlayacak önemli bir platform. Bizler Bakanlık olarak, sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği, biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda, her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreticilerimizin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.”

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