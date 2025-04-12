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        Konyaspor - Göztepe maçının ardından

        SÜPER Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:03
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        Konyaspor - Göztepe maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

        Evlerinde aldıkları galibiyetin çok anlamlı olduğunu ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Evimizde çok anlamlı bir galibiyet bence. Özellikle evimizde kazanmamız gerekiyordu. Bugün itibariyle aldığımız bu sonuçla da alttaki rakiplerimizle en azından puan farkını korumayı başardık. Bugün ve yarınki maçların sonucuna göre de bazılarıyla da farkı açabiliriz. Futbol şansı bugün itibarıyla bizden yanaydı son bölümler için bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele, taktiksel, sadakat, arzu, kazanma isteği kulübeden girenlerin coşkusu kulübedekilerin coşkusu Konya şehrimize, taraftarımıza armağan olsun. Göztepe maçını ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım. Bugün itibariyle onları mutlu ettiğimiz için de ayrıca mutluyum. Bugün itibariyle puanımızı 37 yaptık ama lig bizim adımıza daha bitmedi” diye konuştu.

        STOILOV: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

        Büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, “Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Bugün de rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm. Her zaman söylediğim gibi geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak lazım, bunu da oyuncularıma söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol daha fazlasını vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Recep Uçar açıklama

        -Stanimir Stoilov açıklama

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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