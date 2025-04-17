Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı

KONYA'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed El Salih (4) ile kardeşi Abdullah El Salih (3), toprağa verildi. Yangın sırasında mahsur kalıp, dumandan etkilenen ve halen tedavileri süren Emel (10) ve Gazel El Salih'in (6) evden kurtarılma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Fakih Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. 6 çocuklu Feyyan ve Rıdal El Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın, tüm evi sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve polis ekipleri, evde mahsur kalan Salih çifti ile 2 çocuğunu kurtardı. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, çiftin çocukları Ahmed El Salih ile Abdullah El Salih’in cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin diğer 2 çocuğunun ise yangın sırasında evde olmadığı bildirildi.

2 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çocuklardan Emel ve Gazel El Salih'in çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların evdekileri kurtarmak için binanın alt katındaki dükkan tabelasının üzerine çıktığı, pencereden tahliye edilen çocukların aşağıya açılan battaniyenin üzerine bırakıldığı ancak çocuklardan birinin yere düştüğü görüldü. Dumandan etkilenen 2 çocuğun Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisini sürüyor.