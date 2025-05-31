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        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Çocuğum yaşam savaşı veriyor (2)

        '13AY ARAYLA İKİNCİ EVLADIMIN ACISINI YAŞIYORUM' Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:00
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        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Çocuğum yaşam savaşı veriyor (2)
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        '13AY ARAYLA İKİNCİ EVLADIMIN ACISINI YAŞIYORUM'

        Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10), babası Ramazan Taşkın, "13 ay arayla ikinci evladımın acısını yaşıyorum. Geçen yıl nisan ayında 8'inci sınıf öğrencisi oğlum Mustafa, okulda kantin sırasından çıkarken arkadaşıyla kavga ediyor. Öğretmen, çocukları ayırıyor. Mustafa sonra düşüp, bayılıyor. Kalp ritim bozukluğu olduğundan dolayı olduğu yerde ölüyor" dedi.

        'BEYNİNDE ÖDEM OLUŞTUĞU İÇİN AMELİYAT OLDU'

        Oğlu Yusuf Taşkın'ın yaşam savaşı verdiğini söyleyen baba Taşkın, "Çocuğum yaşam savaşı veriyor. Çocuğumun canı yanmasın diye Allah'a yalvarıyorum. Çocuğumun bu haline gelmesine sebep olan arkadaşının cezai ehliyeti olmadığı için bir işlem yapılamıyor. Ailesi hakkında da olsa bir işlem yapılsın istiyorum. Bugün benim başıma gelen, yarın başkasının da başına gelebilir. Yusuf'um dün beyninde ödem oluştuğu için ameliyat oldu. Sınıf öğretmenini, koridorun nöbetçi öğretmeni yapmışlar. Okul ziline 15 dakika kala görev yerini terk etmiş. En başta o nöbetçi öğretmenden ve okul yönetiminden şikayetçi oldum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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