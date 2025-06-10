Konya'da narkotik operasyonu; 47 tutuklama

KONYA'da son 2 haftada düzenlenen 46 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 110 kişiden 47'si tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Amirliği ekipleri, son 2 hafta içerisinde toplam 46 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 46 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü de cezaevine teslim edildi. Aranan şüphelilerle birlikte toplamda 47 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 bin 581 adet sentetik ecza hap, bin 262 adet captagon, 510 gram eroin, 391 gram sentetik kannabinoid, 90 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61 gram metamfetamin, 41 gram bonzai hammaddesi, 14 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.