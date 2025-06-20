Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

        KONYAmerkezli 4 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda internetten sahte ürün satışı yaparak yaklaşık 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 3'ü kadın 11 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYAmerkezli 4 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda internetten sahte ürün satışı yaparak yaklaşık 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 3'ü kadın 11 şüpheli, gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden elektrikli süpürge, tarım aleti, mobilya, bisiklet, ev ve otomobil gibi ürünlerin satış ilanı ile alıcıları dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgüt üyelerinin internetten sahte ürün satışı yapıp, kapora veya ücretin tamamını alıp, ürünü göndermeyerek vatandaşları yaklaşık 116,5 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından kimlikleri belirlenen 15 kişinin yakalanması için mahkemece karar çıkartıldı. Ekipler, geçen salı günü Konya merkezli Gaziantep, Mersin ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ünün daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere birçok suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Konya merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılğı operasyonunda 8 tutuklama
        Konya merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılğı operasyonunda 8 tutuklama
        Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüph...
        Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüph...
        Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği yapılacak
        Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği yapılacak
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Ali Erbaş: 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı varsa, bugün...
        Ali Erbaş: 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı varsa, bugün...