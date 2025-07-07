Nasreddin Hoca Şenliği'nde, söyleşi ve imza günü düzenlendi

BU yıl 66’ncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde Cumhuriyet Gazetesi yazarları söyleşi ve imza günüyle okurlarla buluştu. Etkinlikte edebiyat, gazetecilik ve mizah dünyasının önde gelen isimleri, ‘Cumhuriyet ve Mizah’ temasıyla Akşehirli okurlarıyla bir araya geldi.

66’ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen ‘Cumhuriyet ve Mizah’ başlıklı söyleşi ve imza günü, dün Hıdırlık’ta gerçekleştirildi. Etkinlikte edebiyat, gazetecilik ve mizah dünyasının önde gelen isimleri Akşehirli okurlarıyla bir araya geldi.

Söyleşide gazeteciler Işık Kansu, Bülent Gürsoy, A. Celal Binzet, Güven Baykan ve Tolga Aydoğan, mizahın tarihsel rolü, Cumhuriyet değerleriyle olan ilişkisi ve Nasreddin Hoca’nın evrensel mesajları üzerine görüşlerini paylaştı. Ayrıca söyleşide, mizahın toplumsal işlevi, Cumhuriyet değerleriyle olan ilişkisi ve Nasreddin Hoca figürünün çağdaş yansımaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Nasreddin Hoca Şenliği'nin sadece bir eğlence etkinliği olmadığını vurgulayarak, “Bu yıl şenliğimizin ana temasını akıl, mizah ve evrensel değerler olarak belirledik. Mizah, düşünmenin en özgür halidir. Nasreddin Hoca’nın mirasını çağdaş bir bakışla geleceğe taşıyoruz” dedi.

IŞIK KANSU: MİZAH, AKLIN KALKANIDIR Gazeteci Işık Kansu, Nasreddin Hoca’nın yalnızca bir fıkra anlatıcısı değil, Anadolu’nun vicdanı olduğunu dile getirerek: “Nasreddin Hoca sadece bir mizah ustası değil, aynı zamanda halkın gözüyle dünyayı yorumlayan bir simgedir. O, özgürlük ve eleştirel akıl üzerinden toplumla bağ kurmuştur. Mizah, baskı rejimlerine karşı aklın kalkanıdır. Cumhuriyet’in temelinde de bu bilinç yatar. UNESCO tarafından anılması, onun evrensel değer taşıyan bir düşünür olduğunun kanıtıdır." BÜLENT GÜRSOY: MİZAH, GERÇEKLERİ AKTARMANIN YOLU Bülent Gürsoy, mizahın hem halkla temas kurmada hem de gerçekleri ifade etmede etkili bir araç olduğuna değinerek, şunları söyledi: “Mizah, halkla temas kurmanın en güçlü yoludur. Günümüz gazeteciliğinde de giderek daha önemli bir araç haline geliyor. Bazen hakikati doğrudan söylemek yerine, mizahla anlatmak çok daha etkili oluyor. Nasreddin Hoca bu yönüyle Cumhuriyet’in gülümseyen yüzünü temsil eder. Çünkü o, halkın diliyle gerçeği söylemenin ustasıydı.”