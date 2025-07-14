Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor

        KONYA'nın Karapınar ilçesi Akören Mahallesi'nde başlayan ve Ereğli'nin Hortu Mahallesi sınırlarına yaklaşan yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'nın Karapınar ilçesi Akören Mahallesi'nde başlayan ve Ereğli'nin Hortu Mahallesi sınırlarına yaklaşan yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor. Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, ''Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında'' dedi.

        Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların son yıllarda sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu. Kuraklığın etkisi yüzey yarıkları ile de kendini gösteriyor. Kent merkezine 15-20 kilometre uzaklıkta oluşan yüzey yarıklarının derinliği zaman zaman 4-5 metreye ulaşabiliyor. Bu yüzey yarıklarından bir tanesi de Akören Mahallesi'nde oluştu. Ereğli ilçesine de sınır olan bu mahalledeki yüzey yarıkları nedeniyle, bölgede yaşayanların endişe içinde olduğunu belirten Akören Mahalle Muhtarı Yusuf İlaslan şunları söyledi:

        ''Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında. Bu yüzey yarıkları artık Ereğli sınırına kadar dayandı. Yüzey yarıklarının bulunduğu yerden de bölgedeki mahalleri, kara yoluna bağlayan bir yol geçiyor. Daha önce yolda çökme oldu ve belediye ekipleri gelip tadilatını yaptı. Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. Yetkilileri bir an önce buraya gelmeye, inceleme yapmaya ve önlem almaya davet ediyorum. Daha ne bekleniyor? Bu bölge siyah havuç ve domatesiyle adını duyuran ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yer.''

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla

        Benzer Haberler

        Konya'da otobüs şarampole inip ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı
        Konya'da otobüs şarampole inip ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı
        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakm...
        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakm...
        Konya'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları a...
        Konya'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları a...
        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
        Konya'da yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlik...
        Konya'da yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlik...
        Otizmli ve işitme engelli yüzücü yeni başarılara babasıyla hazırlanıyor
        Otizmli ve işitme engelli yüzücü yeni başarılara babasıyla hazırlanıyor