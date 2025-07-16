Konya'daki yangın kontrol altında; çocuğun çay demlemek için yaktığı ateşten çıkmış (2)

Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

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