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        Konya'daki yangın kontrol altında; çocuğun çay demlemek için yaktığı ateşten çıkmış (2)

        ADLİKONTROLLE SERBEST Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:16
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        Konya'daki yangın kontrol altında; çocuğun çay demlemek için yaktığı ateşten çıkmış (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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