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        Ağacın kırılan dalı, piknik yapanların üzerine düştü: 11 yaralı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü; 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:40
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        Ağacın kırılan dalı, piknik yapanların üzerine düştü: 11 yaralı
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü; 11 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi. Piknik alanında bulunan ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü. Olayda 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

        Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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