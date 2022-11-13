Akyokuş Kasrı inşaatı tüm hızıyla yükseliyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Büyükşehir Belediyesinin Akyokuş bölgesinde yapımını sürdürdüğü Akyokuş Kasrı inşaatında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından şehre kazandırılacak Akyokuş Kasrı'nın tüm hızıyla yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 11 bin 500 metrekare alana inşa edilen, içinde restoran, kafeterya, çocuk alanları ve çevre düzenlemesini kapsayan Akyokuş Kasrı'nın ilkbahar aylarında tamamlanarak hizmete sokulmasının hedeflendiği ifade edildi.



Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:



"İnşallah bahar aylarıyla birlikte bitireceğimiz bina tüm Konya’ya ve şehrimize gelen tüm misafirlerimize hizmet etmeye devam edecek. Konya mutfağının en güzel örneklerini Akyokuş restoranımızda bugüne kadar vermiştik. Bundan sonra da inşallah Konya'ya gelen tüm misafirlerimizi yenilenmiş binamızda, Akyokuş Kasrı'nda ağırlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 150 milyon liraya mal olacak. Şu ana kadar yüzde 50 aşmaya gelmiş durumdayız. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

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