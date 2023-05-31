Konya Büyükşehir Belediyesi, Lise Medeniyet Akademileri'nde öğrenciler için farklı etkinlikler düzenliyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle yeni mezun gençlere, Lise Medeniyet Akademileri'nde (LİMA) öğrencilerin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler için ders destek programları, milli ve manevi eğitimler, etkinlikler, atölyeler, psikolojik danışmanlık ve eğitim koçluğu gibi hizmetler veriliyor.

Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, Beyşehir Gölü kenarında kurulan Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nda sınav stresi attı.

Öğrencilere psikolojik destek sağlamak amacıyla düzenlenen kampla ilgili şunlar kaydedildi:



"El sanatları konusunda eğitimlerin verildiği, sokak oyunları, sinema etkinliği ve zeka oyunları gibi çeşitli aktivitelerin düzenlendiği 3 gün süren kampta öğrencilerin moral ve motivasyonu güçlendirildi. Akşam kamp ateşi etrafında toplanan öğrenciler günün yorgunluğunu attı. İlçe gezisine de katılan YKS öğrencileri Beyşehir'in tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Atabey Gençlik Projesi kapsamında düzenlediği kamplarda yıl sonuna kadar Konya genelinden 20 bin öğrencinin misafir edilmesi planlanıyor."

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