Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başkan Altay'ı ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başkan Altay'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de bulunduğu ziyarette, Konya'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Töre, Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

        Altay da Töre'yi çeşitli programlar vesilesiyle Konya'da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Partilerin pusuladaki yerleri belli oluyor
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oluyor
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öl...
        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öl...
        Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti
        Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti
        Konyaspor Başkanı Korkmaz: Kulüpte beş kuruş paraya ihtiyacımız var
        Konyaspor Başkanı Korkmaz: Kulüpte beş kuruş paraya ihtiyacımız var
        Konyaspor Başkanı Korkmaz, transfer çalışmalarını değerlendirdi:
        Konyaspor Başkanı Korkmaz, transfer çalışmalarını değerlendirdi:
        Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i öldü
        Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i öldü