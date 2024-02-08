Konyaspor kupadaki başarısını lige de taşımakta kararlı

ABDULLAH DOĞAN - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor, ligde de aynı başarıyı göstermek istiyor.

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 19. sırada yer alan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ligde son haftalarda ortaya konulan oyun ve yeni transferlerin takıma katkısıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlılar, 11 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada alınan başarılı sonuçların lige yansımasını önemsediklerini söyledi.

Ligde son haftalarda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Derebağ, teknik direktör değişikliği ve yapılan transferlerle olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkati çekti.

- "Bir transferimiz daha gelecek"

Yunus Derebağ, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bir transferimiz daha gelecek. Belki bir sürpriz transferimiz daha olabilir. Uyum sağlayamayan ve verim alamadığımız oyuncularla anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gitmek isteyenlerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Takımda iyileşme var, yeniden oturmaya başladı. Beraberliği sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Son haftalardaki şanssızlığımızı da kıracağız"

EMS Yapı Sivasspor'u eleyerek kupada yola devam ettiklerini vurgulayan Derebağ, şunları kaydetti:

"Takıma yeni katılan oyuncuların katkı sağlayıp sağlamaması noktasında önemli bir karşılaşmaydı. Çok şükür de buradan da galip geldik, tur atladık. Çaykur Rizespor deplasmanında ortaya konulan futbol şeytanın bacağını kırdı. Şansımız yerinde olsa net skorla galip dönebilirdik. Takımımız çok da kötü değildi. Çok fazla şanssızlık yaşadık, alacağımız maçları kaybettik. Son zamanlarda galibiyet alamadığımızdan psikolojik problemi aşmamız gerekiyordu. Daha üstlerde olmaması lazımdı. Bu olmadı fakat takımda oyun anlayışı oturuyor. Transferler katkı vermeye başladı. Kupadaki tur sevincinin lige de yansıyacağına inanıyorum. Son haftalardaki şanssızlığımızı da kıracağız."

Derebağ, kupadaki tur sevincinin, moralleri yükselttiğine işaret ederek, sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü maçında taraftarların stattaki yerini almasını istedi.