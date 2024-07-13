Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Her iki araçta bulunan 6 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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