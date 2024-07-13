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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:24
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Osman Demirbilek'in kullandığı 32 AT 903 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolu Dörtyol Birimler Kavşağında Özkan Savaş yönetimindeki 06 DUG 194 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Osman Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Her iki araçta bulunan 6 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri

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