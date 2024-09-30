Konya'da toz taşınımı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı, zincirleme kazaya neden oldu.
Görüş mesafesinin düşmesi sonucu biri tır olmak üzere 8 araç, Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.