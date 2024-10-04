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        Konya'da terastan düşen 79 yaşındaki işçi öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın terasından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:42
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        Konya'da terastan düşen 79 yaşındaki işçi öldü
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        Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın terasından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Seydişehir Ketenli Mahallesi 156128 No'lu Sokak'ta bir binanın inşaatında çalışan A.Ç. (79), 2 katlı inşaatın terasına çıkarken buraya serilen mebran sebebiyle ayağı kayıp düşerek ağır yaralandı.

        Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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