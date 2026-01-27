Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abdullah S. idaresindeki 42 H 2458 plakalı otomobil, Huğlu Mahallesi girişinde karşı şeritte seyir halindeki R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah S. ise ambulansla götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.
Minibüs sürücüsü ve araçtaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.
