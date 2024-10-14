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        Halkapınar'da "Çınaraltı" mevkisinde çevre düzenlemesi çalışması yapılıyor

        Halkapınar'da tescilli asırlık çınar ağaçları ile bilinen piknikçilerin uğrak yeri "Çınaraltı" mesire alanında çevre düzenlemesi ve dere ıslah çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:12
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        Halkapınar'da "Çınaraltı" mevkisinde çevre düzenlemesi çalışması yapılıyor
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        Halkapınar'da tescilli asırlık çınar ağaçları ile bilinen piknikçilerin uğrak yeri "Çınaraltı" mesire alanında çevre düzenlemesi ve dere ıslah çalışması yapılıyor.

        Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ile Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, çalışmaları yerinde inceledi.

        Vardar, "Karayusuflu Mahallemizde bulunan, Çınaraltı piknik alanından geçen Delimahmutlu deresinin yaşattığı sel ve su taşkını gibi sorunları minimize etmek ve vatandaşlarımıza sosyal alanlar tesis etmek amacıyla Ereğli Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile başlattığımız dere ıslah ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında çok sayıda vatandaşımızın gezip piknik yapacağı, spor ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikleri gönül rahatlığı ile gerçekleştirebilecekleri doğa ile her mevsim ayrı ayrı güzellikleri yaşayıp, fotoğraflayabilecekleri bir çevre oluşturmak istiyoruz." dedi.

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