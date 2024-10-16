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        Yapay zeka destekli "sanal fizyoterapist" geliştirildi

        SAVAŞ GÜLER - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli "sanal fizyoterapist" programı, sakatlık ve yaralanma riskini analiz ederek çözüm önerileri sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:56
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        Yapay zeka destekli "sanal fizyoterapist" geliştirildi
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        SAVAŞ GÜLER - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli "sanal fizyoterapist" programı, sakatlık ve yaralanma riskini analiz ederek çözüm önerileri sunuyor.

        Ceylan ve ekibi, yaklaşık 2 yılda şekillendirdikleri ve "Ai4sports" adını verdikleri yazılımı, 400 binin üzerinde dengeli ve etiketlenmiş termal veriyle geliştirdi.

        Özellikle futbol, basketbol ve voleybol branşlarında, sakatlık analizi ve bununla ilgili rehabilitasyon süreçlerini öngören program, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen BİGG Spor Ödülleri Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

        Çalışmasını, üniversitenin Teknokent'inde kurduğu firmada sürdüren Ceylan, AA muhabirine, çalışmalarının geleceğin teknolojisini barındırdığını söyledi.

        Geliştirdikleri yazılımın içerisine, sanal bir fizyoterapist tanımladıklarına değinen Ceylan, "Fizyoterapiyle ilgili yaralanma, sakatlık analizi ve bununla ilgili rehabilitasyon süreçleriyle alakalı kapsamlı bir model geliştirdik. Problemlere cevap üretebilecek, ilgili bütün kaynakları, akademik makaleleri ve bütün kitapları gündemine alarak eğitilmiş bir model. Her gün yeni çıkan kaynakları öğreniyor ve bu kaynaklardan size bir çözüm önerisi sunuyor." diye konuştu.

        Ceylan, bu sayede spor branşı fark etmeksizin, her takımın sağlık ekibine sanal bir fizyoterapist dahil edildiğini belirtti.

        - Ofis çalışanlarının kas ve iskelet rahatsızlıklarıyla ilgili çözüm önerileri sunuyor

        Sporcudan alınan termal analizlerin, sağlık raporlarının, medikal görüntüleme raporlarının ve tıp profesyonellerinin o sporcuyla ilgili almış olduğu spesifik notların değerlendirildiğini kaydeden Ceylan, programın birkaç saniyede bilimsel literatüre atıf yaparak çözüm önerisi sunduğunu vurguladı.

        Ceylan, Avrupa ve Amerika'da da kullanıma sunacakları programı, uygulamaya dönüştüreceklerini aktararak şöyle devam etti:

        "Ai4sport, sadece sporcular için değil, ortopedi ve fizyoterapi kliniklerinde aktif olarak kullanılabilecek yaralanma analizi, yaralanma sonrasındaki fizyoterapi analizi operasyon sonrası bir bireyin hareketlerini doğru şekilde planlanmasına hizmet sunabilme özelliklerine de sahip. Ayrıca mavi ve beyaz yakalılar için de postür analiziyle, ofis çalışanlarının en çok rahatsız olduğu kas ve iskelet sakatlıklarıyla ilgili sürecin takip edilmesine de olanak sağlıyor."

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