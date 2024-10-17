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        Vali İbrahim Akın Beyşehir'de

        Konya Valisi İbrahim Akın, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:59
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        Vali İbrahim Akın Beyşehir'de
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        Konya Valisi İbrahim Akın, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

        İlçeye gelişinde Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar tarafından karşılanan kaymakamlık binası önünde karşılanan Vali Akın, burada ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları, bölge tarihi, kültürü ve doğal kaynakları üzerine bilgi aldı.

        Vali Akın, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selçuklu beylik dönemi yapılarından, birçok ahşap süsleme sanatını da bünyesinde barındıran Eşrefoğlu Camii ve bedesteninde incelemelerde bulundu.

        Beyşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Akın, Başkan Adil Bayındır'dan belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Beyşehir Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Yenisi yapılmak üzere geçtiğimiz yıllarda yıkımı gerçekleştirilen eski Hükümet Konağı alanında da incelemelerde bulunan Akın, son olarak Beyşehir Adliyesi'ne giderek, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca'dan adli çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Akın daha sonra ilçeden ayrılarak Konya'ya hareket etti.

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