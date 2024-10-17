Vali İbrahim Akın Beyşehir'de

Konya Valisi İbrahim Akın, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

İlçeye gelişinde Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar tarafından karşılanan kaymakamlık binası önünde karşılanan Vali Akın, burada ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları, bölge tarihi, kültürü ve doğal kaynakları üzerine bilgi aldı.

Vali Akın, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selçuklu beylik dönemi yapılarından, birçok ahşap süsleme sanatını da bünyesinde barındıran Eşrefoğlu Camii ve bedesteninde incelemelerde bulundu.