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        Konya'da trafikte tartıştığı kişi öldüren zanlı ve ona yardım eden 8 şüpheli adliyede

        Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:55
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        Konya'da trafikte tartıştığı kişi öldüren zanlı ve ona yardım eden 8 şüpheli adliyede
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        Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın (18) dün Melikşah Mahallesi'nde yol verme kavgası nedeniyle bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, olay yerinden başka bir araçla kaçan cinayet zanlısı Batuhan B'nin (23) yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini tespit etti.

        - Saklandığı evde farelerden korkup yer değiştirmek isteyince yakalandı

        Polis, zanlının ilk olarak Karatay ilçesindeki bir çiftlikte saklandıktan sonra, İsmil Mahallesi'nde başka bir eve geçtiğini belirledi.

        Aynı mahallede bir bağ evine götürülen Batuhan B. burada farelerden korktuğu için tekrar yerini değiştirmek istedi.

        Bağ evinden alınan zanlı, bir kamyonla Kaşınhanı Mahallesi'ne götürülürken polis ekiplerince yakalandı.

        Soruştıurmayı derinleştiren ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda, 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Batuhan B'nin emniyetteki ifadesinde, aracıyla seyir halindeyken, otomobiliyle önüne geçen Yaşar'ın drift atmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, araçtan inerek Yaşar'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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