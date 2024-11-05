Beyşehir gölünde su ürünleri denetimleri sürüyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı son denetimde su ürünleri kontrol ekipleri ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ile balıkçı teknelerini denetledi.

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