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        Beyşehir gölünde su ürünleri denetimleri sürüyor

        Beyşehir gölünde serbest dönemde avlanma faaliyetleri takip ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:31
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        Beyşehir gölünde su ürünleri denetimleri sürüyor
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        Beyşehir gölünde serbest dönemde avlanma faaliyetleri takip ediliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı son denetimde su ürünleri kontrol ekipleri ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ile balıkçı teknelerini denetledi.

        Denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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