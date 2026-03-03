Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da kuraklığın ardından gelen yağışlarla toprak suya doydu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da etkili olan yağışlar, kurak geçen dönemin ardından, toprağın adeta suyla dolmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:42
        Konya'da kuraklığın ardından gelen yağışlarla toprak suya doydu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da etkili olan yağışlar, kurak geçen dönemin ardından, toprağın adeta suyla dolmasını sağladı.


        Konya Havzası'nda 2024'te yaşanan şiddetli kuraklığın ardından yağış miktarının belirgin şekilde artmasıyla, uzun süredir akmayan dereler ve pınarlar yeniden akmaya başladı.

        Ani yağış rejimiyle toprağın doygunluğa ulaşmasına bağlı yağışların büyük bölümü yüzey akışına dönüştü. Konya çevresindeki dağlık alanlarda, özellikle Toroslar'da aşırı yağışların geçici çağlayanlar ve sel yarıntıları oluşturduğu görüldü.

        - Yüzde 80'lik su artışı izlendi

        Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ferat Bayram, AA muhabirine, 2024'te Konya'da son 65 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığını söyledi.

        Bu dönemde mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 29,2 altında yağış düştüğünü anlatan Bayram, "Buna mukabil özellikle son 4 ayda meydana gelen ani ve şiddetli yağışlar dikkati çekmektedir. Son 4 ayda toplam 147,7 mm yağış gerçekleşmiş olup, bu miktar önceki yılların yarısından fazlasına karşılık gelmektedir. Mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 35 üzerinde gerçekleşen bir durum ve toplamda yüzde 80'lik bir su artışı, yani mevcut su miktarında yaklaşık 1,8 katlık bir artış meydana gelmiştir." diye konuştu.

        Bayram, şiddetli kuraklığın ardından yağış miktarının jeolojik değişimine dikkati çekerek, "Bazı köylerde mezarlıklar dahi su altında kaldı. 1900'lü yıllardan bu yana bu ölçekte bir taşkın yaşanmamıştır. Bu durum oldukça ciddi bir su hacminin oluştuğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        - Yağış rejimi "obruk oluşumlarını artırabilir" endişesi

        Doç. Dr. Bayram, yağış rejiminin obruk oluşumlarını artırabileceği uyarısında bulunarak, "Konya'daki yer altı suları katmanlı akifer (suyun süzülmesine izin veren kayaç) sistemlerinden oluşmaktadır. Ani su aktarılması, ani su beslenmesi de bu eriyebilir kayalardaki su boşluklarının daha fazla aşınmasına, daha fazla obruk oluşumuna da sebebiyet verebilir. Yani yer altı sularındaki ani değişimler çok uygun görülmeyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

