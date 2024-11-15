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        Konya'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi yakalandı

        Konya'nın Meram ilçesinde çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:12
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        Konya'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi yakalandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi gözaltına alındı.

        Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark eden kişi, durumu yetkililere bildirmişti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeği Konya Şehir Hastanesine götürmüş, polis bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bebeğin bulunduğu mahallede yaşayan Suriye uyruklu H.E.S. (28) evinde yakalandı.

        5 çocuk annesi kadının doğumu evinin banyosunda yaptığı, sonrasında bebeği havluya sararak çöp konteynerine bıraktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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