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        Konya'da kazazedeye yardım için aracından inen sürücü otomobilin çarpması sonucu yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüne yardım için aracından inen sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:58
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        Konya'da kazazedeye yardım için aracından inen sürücü otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüne yardım için aracından inen sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Beyşehir - Antalya kara yolunun 17'inci kilometresinde Karaburun plajı yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

        Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeki akaryakıt tankeri, yağış nedeniyle kayarak refüje çıktı.

        Kazayı gören ve karşı istikametten gelen seyir halindeki otomobilin sürücüsü Adem I. yardım için durarak aracından indi.

        Otomobilinden inen sürücüye bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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