Konya'da kazazedeye yardım için aracından inen sürücü otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilinden inen sürücüye bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kazayı gören ve karşı istikametten gelen seyir halindeki otomobilin sürücüsü Adem I. yardım için durarak aracından indi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüne yardım için aracından inen sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

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