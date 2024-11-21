Sağlık kontrolünde karnında tespit edilen yarım kiloluk kitle ameliyatla alındı

MELİKE KESKİN - Konya'da çocuğu olmadığı için kontrole giden kadının muayenesinde karnında tespit edilen 9 santimetre büyüklüğündeki yarım kilogramlık kitle başarıyla alındı.

Eşi Cevdet Ayka ile 5 yıl önce evlenen Fas uyruklu 45 yaşındaki Hacer Ayka'nın, bir süre önce karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleri başladı.

Rahatsızlığının yediklerinden kaynaklandığını düşünen, çocuk sahibi olmak için kontrole giden ve muayenede karnında kitle olduğu belirlenen Aykan için ameliyat kararı alındı.

Başarılı geçen operasyonla yarım kilogramlık kitleden kurtulan ve şikayetleri sona eren Ayka, taburcu edildi. - Kitle tesadüfen tespit edildi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Bahar Özdemir, AA muhabirine, hastanın yaklaşık dört aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişkinliği fazla yemekten kaynaklı gaz sancısı sandığını söyledi.

Kitlenin tespitinin tesadüfen yapıldığını anlatan Özdemir, "Hastamız, bir gebelik isteği olduğu için kadın doğum kontrolüne gelmiş. Bu kontrolde karnında kitle tespit edilmiş. Hastamız daha sonra bize başvurdu. Yaptığımız muayenede yaklaşık 9 santimetre büyüklüğünde bir miyom olduğunu gördük. Dışarıdan bakınca karında büyük bir kitle görünüyordu. Açık operasyonla yaklaşık yarım saatlik işlemle kitleyi tamamen bütün olarak çıkarttık. Rahim koruyucu bir cerrahi yaptık." diye konuştu.