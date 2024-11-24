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        Karapınar'da kar yağışı

        Konya'nın Karapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 08:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 08:42
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        Karapınar'da kar yağışı
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        Konya'nın Karapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

        İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

        Kurak geçen sonbaharın ardından gelen yağış, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Meteoroloji yetkilileri kar yağışı sonrası olası dona karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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