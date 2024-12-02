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        Konya'da kurulu firmadan 7 ülkeye mermi ihracatı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan firma, imal ettiği tabanca mermilerini 7 ülkeye gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:29
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        Konya'da kurulu firmadan 7 ülkeye mermi ihracatı
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan firma, imal ettiği tabanca mermilerini 7 ülkeye gönderiyor.

        Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen Beyşehir ilçesi, bu alanda imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta öne çıkıyor.

        Tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı ilçenin Huğlu gibi Üzümlü Mahallesi'nde de tüfek üretimi yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başladı.

        Sektörde kabiliyet ve etkinliğin artmasıyla bazı savunma sanayi projelerinde alt yüklenici firmaların doğduğu mahallede faaliyet gösteren bir şirket, 2019'daki yatırım ve altyapı değişikliği ile 9x19 milimetre kalibrelik tabanca mermisi üretimine başladı.

        Yılda 50 milyon ses fişeği ve 100 milyon tabanca fişeği üretim kapasitesine erişen şirket, ürünlerini 7 ülkeye ihraç ediyor.

        Firmanın sahibi Mehmet Özdemirel, AA muhabirine, Türkiye'de tabanca ve piyade tüfeği fişeği üretimi yapan az sayıda firmadan biri olduklarını söyledi.

        Tabancayla ve tüfekle atılabilen ürünler imal ettiklerini dile getiren Özdemirel, "Tabanca ile piyade tüfeği mermisi üretimi yapıyoruz. Üretim kapasitemiz, 9x19 milimetre tabanca mermisinde yılda 150 milyon adet. 5,56x45 milimetre diye tabir ettiğimiz piyade tüfeği mermisinde de 50 milyon." diye konuştu.

        - Çalışanların 50'si kadın

        Fabrikada 50'si kadın olmak üzere 105 kişinin istihdam edildiğini anlatan Özdemirel, "Makineler durmuyor, üç vardiyada üretimimiz var. Güvenlik güçlerine çalıştığımız dönemde ihracatımız fazla yoktu çünkü bütün kapasitemizi dolduruyordu. Şimdi kapasitemizi tamamen yurt dışına ayırdık, 7 ülkeye de ihracatımız var. Şu anda aylık 15 milyon adet ihracata gidiyor. Farklı kalibrelerde ürün çeşitliliğimizi arttırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Özdemirel, ABD, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Kosova, Polonya, Pakistan ve Nijerya'ya ihracat yaptıklarını bildirdi.

        Aldıkları ihale kapsamında Milli Savunma Bakanlığına 3 milyon tabanca mermisi teslim ettiklerini dile getiren Özdemirel, "Önümüzdeki yıl da aynı ihale kapsamında kalan 3 milyonun mermiyi teslim etmeyi planlıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğüne de 144 milyon tabanca mermisi teslimatı yaptık. Bunların tamamı bu fabrikada üretiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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