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        Beyşehir'de Kışa Merhaba Festivali düzenlendi

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Kışa Merhaba Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:04
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        Beyşehir'de Kışa Merhaba Festivali düzenlendi
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        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Kışa Merhaba Festivali gerçekleştirildi.

        Festival ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte öğrenci topluluklarının tanıtımı yapıldı.

        Müzik programlarının yer aldığı festivalde öğrenciler, çeşitli oyunlar oynadı.

        Festivale, dekanlar ve yüksekokullarının müdürleri, okul idarecileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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