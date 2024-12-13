Beyşehir'de Kışa Merhaba Festivali düzenlendi
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Kışa Merhaba Festivali gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Kışa Merhaba Festivali gerçekleştirildi.
Festival ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte öğrenci topluluklarının tanıtımı yapıldı.
Müzik programlarının yer aldığı festivalde öğrenciler, çeşitli oyunlar oynadı.
Festivale, dekanlar ve yüksekokullarının müdürleri, okul idarecileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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