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        Yunak'ta "Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi" yapılacak

        Konya'nın Yunak ilçesinde "Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi" hayata geçirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:23
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        Yunak'ta "Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi" yapılacak
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        Konya'nın Yunak ilçesinde "Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi" hayata geçirileceği bildirildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Yunak Belediyesi ve KOSKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek projeyle, özellikle dağlık ve yüksek alanda yer alan Eşme Mahallesi'ndeki vatandaşların yıllardır yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Projede, yaklaşık 700 metrelik alana beton künkler yerleştirilerek, yağmur suları yeraltı hattı üzerinden şehir dışına taşınacak.

        Yeni sistemle, bölgede meydana gelen sel baskınları ve su taşkınlarının engellenmesi sağlanacak.

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yağmur sularından dolayı vatandaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyordu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın desteğiyle bu sorunu çözmek için önemli bir adım attık. İnşallah, bu yeraltı yağmur suyu uzaklaştırma projesi tamamlandıktan sonra, Yunak'ta hiçbir mağduriyet yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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