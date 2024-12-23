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        Sarayönü'nde liseler arası münazara düzenlendi

        Sarayönü ilçesinde liseler arası "Haydi konuş bakalım" münazara yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:22
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        Sarayönü'nde liseler arası münazara düzenlendi
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        Sarayönü ilçesinde liseler arası "Haydi konuş bakalım" münazara yarışması yapıldı.

        Sarayönü Belediyesi Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yarışmada, Sarayönü Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi ve Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "İnsanı suça iten toplumdur" ve "İnsanı suça iten bireyin kendisidir" konularında fikirlerini savundu.

        Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi birinci, Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

        Birinci olan Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesine birincilik kupası ve hediyeleri Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak tarafından takdim edildi. İkinci olan Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesine ikincilik kupası ve hediyeleri Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç tarafından takdim edildi.

        Yarışmanın ardından öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.​​​​​​​

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