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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 39-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:42
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        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
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        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 39-31 yendi.

        Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısını da yeşil-beyazlılar, 19-18 önde bitirdi.

        Grubun ikinci maçında yarın Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor, saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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