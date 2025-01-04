Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Zorlu idaresindeki 03 FY 420 plakalı tır, Yelekli mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Zorlu'nun cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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