Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Mustafa D. idaresindeki 07 ABZ 876 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya Çevre yolu Muradiye kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Mustafa D. ile araçta bulunan Keziban D. ve Nazmiye D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Beyşehir kapalı pazar yeri dualarla hizmete açıldı
        Beyşehir kapalı pazar yeri dualarla hizmete açıldı
        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen, Başkan Sefer'i ziyaret etti
        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen, Başkan Sefer'i ziyaret etti
        Seyyar çaycıyı yanlışlıkla, yanındaki müşteriyi telefon iadesini kabul etme...
        Seyyar çaycıyı yanlışlıkla, yanındaki müşteriyi telefon iadesini kabul etme...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan olağanüstü genel kurul kararıyla ilgil...
        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan olağanüstü genel kurul kararıyla ilgil...
        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı
        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı