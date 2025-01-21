Karapınar'da Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" gerçekleştirildi

Unutulmaz bir gece yaşandığını anlatan Önal, "Bu tür etkinlikler, hem maneviyatımızı güçlendirmek hem de kültürel bağlarımızı pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Karapınar ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" etkinliği yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.