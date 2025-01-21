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        Karapınar'da Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" gerçekleştirildi

        Karapınar ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:29
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        Karapınar'da Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" gerçekleştirildi
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        Karapınar ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" etkinliği yapıldı.

        Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde düzenlediği "Şehir Konferansları" çerçevesinde yapılan programda, Dursun Ali Erzincanlı, şiirlerini seslendirdi.

        Belediye Başkanı İbrahim Önal, programda, etkinliğin manevi anlamda büyük bir değer taşıdığını belirtti.

        Unutulmaz bir gece yaşandığını anlatan Önal, "Bu tür etkinlikler, hem maneviyatımızı güçlendirmek hem de kültürel bağlarımızı pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

        Şiir dinletisine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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