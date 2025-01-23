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        Konya'da yangında ölen anne ve oğlu ile başka evde ölü bulunan kızının adli tıp raporu tamamlandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında anne ve oğlunun ölmesi, yangından sonra kayıp olarak aranan ailenin diğer kızının da başka bir evde ölü bulunmasıyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:46
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        Konya'da yangında ölen anne ve oğlu ile başka evde ölü bulunan kızının adli tıp raporu tamamlandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında anne ve oğlunun ölmesi, yangından sonra kayıp olarak aranan ailenin diğer kızının da başka bir evde ölü bulunmasıyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

        Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, Karacadağ Mahallesi'ndeki müstakil evde Ayşe (80) ile oğlu Enes Yıldırım'ın (42) hayatını kaybetmesine neden olan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı yer aldı.

        Raporda ayrıca, yangın sırasında evde olmadığı tespit edilen ve şizofreni hastası olduğu belirtilen ailenin kızı Kadriye Yıldırım'ın (49) ise ilçe merkezinde bulunan kendilerine ait evlerinde yaşadığı, ölümünün de doğal olduğu kaydedildi.

        Kulu ilçesinde 10 Temmuz 2024'te evde çıkan yangında Ayşe ile oğlu Enes Yıldırım yaşamını yitirmiş, yangının ardından evde bulunmadığı tespit edilen aile fertlerinden Kadriye Yıldırım ise ilçe merkezindeki evde ertesi gün ölü bulunmuştu.

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