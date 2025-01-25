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        Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:14
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        Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı
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        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binada arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı.

        Ardından binanın enkazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

        Olay nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren kapatılan caddenin, ilerleyen saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

        Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

        Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Altay, şu ifadeleri kullandı:

        "Olayın ilk anından itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Bu süreçte cansiperane çalışan AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Kızılay ve STK'larımıza, sahada görev yapan personelimize, dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Olayın idari ve hukuki sürecinin ayrıca takipçisi olacağız."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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