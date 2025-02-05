Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirilmesine yönelik operasyon yaptı.

Polis, belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda, 5 milyon 621 bin 200 boş makaron, 146 bin 212 doldurulmuş makaron, 125 kilogram tütün, 245 paket elektronik sigara kartuşu, 91 elektronik sigara, 38 kilogram nargile tütünü, 100 puro, 1 sigara üretim makinesi, 5 litre içki, 1 cep telefonu, 1108 elektronik cihaz, 441 gümrük kaçağı medikal ürün 59 tabanca, 60 şarjör, 350 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 41 şüpheliden 2'si işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.