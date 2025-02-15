Konya'da gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren şüpheli yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ.Ü, silahla gelininin annesi ve dayısı Selahattin Boz'a ateş etti.

H.İ.Ü, Hürriyet Mahallesi'nde oğlunun boşanma aşamasında olduğu gelini ve annesi Şadiye Aydın ile evlerinde tartışmaya başladı.

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