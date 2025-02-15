Konya'da gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren şüpheli yakalandı
Konya'nın Çumra ilçesinde gelininin annesi ile dayısını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Çumra ilçesinde gelininin annesi ile dayısını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
H.İ.Ü, Hürriyet Mahallesi'nde oğlunun boşanma aşamasında olduğu gelini ve annesi Şadiye Aydın ile evlerinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ.Ü, silahla gelininin annesi ve dayısı Selahattin Boz'a ateş etti.
Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi, Boz ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
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